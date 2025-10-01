Haberler

Bodrum Açıklarında 6 Düzensiz Göçmen ve 1 Kaçakçı Yakalandı

Bodrum Açıklarında 6 Düzensiz Göçmen ve 1 Kaçakçı Yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 6 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. Göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu belirlendi. Sahil Güvenlik Botu (TCSG-11) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak içerisindeki 6 düzensiz göçmen yakalandı. Bottaki 1 kişi, göçmen kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Limana getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken gözaltına alınan şüpheliyle ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA

