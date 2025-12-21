Haberler

Bodrum'da 39 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum'da 39 düzensiz göçmen yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 9'u çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı. 1 kişi göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 9'u çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı. 1 kişi göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-302) ve Sahil Güvenlik Botları (TCSG-31, KB-88) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak içerisindeki 9'u çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler arasındaki 1 kişi, göçmen kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Meclis'teki bütçe maratonunun son gününe damga vuran an! Tokalaşmadılar

Bütçe maratonunun son gününe damga vuran an! Tokalaşmadılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osman Gökçek bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim

Bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim
Güney Afrika'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 9 ölü

Eğlence mekanına gece yarısı silahlı saldırı: 9 ölü
Kan donduran detaylar! Çifte cinayetten sonra çorba içmeye gitmiş

Soğukkanlılığın böylesi! Çifte cinayetten sonra çorba içmeye gitmiş
Kışın en sert günleri kapıda! Zemheri soğukları başlıyor, 40 gün sürecek

Kışın en sert günleri kapıda! Zemheri başlıyor, 40 gün sürecek
Osman Gökçek bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim

Bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim
Mezarlıkta boğazları kesilmiş halde bulundular! 2 gencin kimlikleri ortaya çıktı

Mezarlıkta ölü bulunan 2 gencin kimlikleri ortaya çıktı
Murat Övüç tutuklandı

Murat Övüç tutuklandı
Forkliftin altında kalan işçi öldü

Çalıştığı fabrikada forkliftin altında kalan işçi öldü
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş'a 2. soruşturma izni! CHP'den jet tepki geldi

Mansur Yavaş'a bir soruşturma izni daha
Cami cemaatine korku dolu anlar yaşatan olay için harekete geçildi

Camide korku dolu anlar yaşanmıştı! Bu görüntülerin bedeli ağır oldu
Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki villasının bekçisi gözaltına alındı

Soruşturmada çarpıcı gelişme! Saran'ın yakınındaki isim gözaltında
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
title