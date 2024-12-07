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Bodrum Açıklarında 21 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Bodrum Açıklarında 21 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen can salındaki 21 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Aralarında 6 çocuğun da bulunduğu göçmenler, limanda işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca 6'sı çocuk 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-11) bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 15 düzensiz göçmen ile beraberindeki 6 çocuk kurtarıldı. Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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