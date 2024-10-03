Bodrum Açıklarında 20'si Çocuk 37 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 37 düzensiz göçmen, 20'si çocuk olmak üzere yakalandı ve Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında radarla tespit edilen 20'si çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı.
Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-19) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-35) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 17 düzensiz göçmen ile beraberinde 20 çocuk yakalandı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA