Bodrum Açıklarında 20 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Bodrum Açıklarında 20 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında buz gibi denizde lastik bot motoru arızalanan 20 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları (TCSG-1, KB-71) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen ile beraberindeki 3 çocuk kurtarıldı. Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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