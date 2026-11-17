Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu (BMKG), ülkenin Maluku eyaleti açıklarında 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin ardından tsunami riskinin oluşmadığı açıklandı.

Endonezya 6.8 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. BMKG'den yapılan açıklamaya göre; merkez üssü Maluku eyaletindeki Güneydoğu Maluku bölgesinin 132 kilometre güneybatı açıkları olan deprem, yerel saatle 06: 11'de 97 kilometre derinlikte kaydedildi. Büyüklüğü ilk olarak 7,1 olarak duyurulan, ancak daha sonra güncellenen sarsıntının ardından tsunami riskinin oluşmadığı açıklandı. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ise, depremin merkez üssünü Maluku eyaletindeki Tual kentinin 151 kilometre güneybatısı, büyüklüğünü ise 6.6 olarak duyurdu. Muhtemel hasar durumu, can kaybı veya yaralanmalara ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı