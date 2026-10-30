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Bitlis Yolalan'da çarpışan otomobillerdeki 5 yaralı iki hastaneye sevk edildi

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Bitlis Yolalan'da çarpışan otomobillerdeki 5 yaralı iki hastaneye sevk edildi
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Bitlis'in Yolalan beldesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'si Tatvan Devlet Hastanesine, 3'ü Bitlis Devlet Hastanesine sevk edildi; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bitlis'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, Yolalan beldesinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 16 LH 772 ve 07 GE 805 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılardan 2'si Tatvan Devlet Hastanesine, 3'ü ise Bitlis Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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