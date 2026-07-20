Tatvan'da trenin çarptığı kadın ağır şekilde yaralandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde trenin çarptığı kadın ağır şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Tatvan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle trenin çarptığı G.D. (66) isimli kadın ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan G.D., ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı