Bitlis'te trafik kazası: 4 yaralı

Bitlis'in Yolalan beldesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, B.O. idaresindeki 13 KC 884 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü B.O. ile araçta bulunan Y.S., M.D. ve kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİTLİS

