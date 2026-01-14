Haberler

Tatvan-Bitlis karayolunda trafik kazası: 1 yaralı

Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki aracın çarpışması sonucu 27 yaşındaki sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tatvan- Bitlis karayolunda Şefik Ç. (37) idaresindeki 68 AFF 520 plakalı araç, Metin K. (27) yönetimindeki 33 AYL 713 plakalı araçla çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü Metin K., olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ümit Karan'a havalimanında gözaltı

