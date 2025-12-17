Haberler

Bitlis'te tır dorsesinde 31 göçmen yakalandı

Bitlis'te tır dorsesinde 31 göçmen yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te yapılan operasyonda, bir tırın dorsesinde gizlenmiş haldeki 31 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yapan bir organizatör tutuklandı. Yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Bitlis'te tırın dorsesinde gizlenmiş halde 31 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 organizatör tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ile İstihbarat Şubesi ekiplerince il merkezinde durdurulan karton yüklü tırın dorsesindeki gizli bölmede 31 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili göçmen kaçaklığı yapan şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı işlemleri için Bitlis Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif

Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu! Gece yarısı çekilen tel örgüye mahalleli isyan etti

Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu! Gece çekilen tel örgü isyan ettirdi
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Ekranlara veda etmişti: Şener Şen'den milyonluk anlaşma!

Ekranlara veda etmişti: Şener Şen'den milyonluk anlaşma!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Tolga Karel eski eşine ateş püskürdü! 'Hakkımı helal etmiyorum'

İddialar sonrası çılgına döndü! Eski eşine ateş püskürdü
Serdal Adalı, 3 kulübün ismini vererek MHK'ya salladı

3 kulübün ismini vererek MHK'ya salladı: Sinir uçlarımızla oynuyorlar
Pınar Altuğ o yorumu görünce çileden çıktı: 'Erkeklerle…'

Pınar Altuğ o yorumu görünce çileden çıktı: "Erkeklerle…"
Mahalle muhtarı torbacı çıktı

Ne günlere kaldık! Muhtarın aracından çıkanlar "Yok artık" dedirtti
title