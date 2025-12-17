Bitlis'te tır dorsesinde 31 göçmen yakalandı

Bitlis'te tırın dorsesinde gizlenmiş halde 31 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 organizatör tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ile İstihbarat Şubesi ekiplerince il merkezinde durdurulan karton yüklü tırın dorsesindeki gizli bölmede 31 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili göçmen kaçaklığı yapan şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı işlemleri için Bitlis Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - BİTLİS