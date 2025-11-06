Bitlis'te Tır Devrildi: 1 Yaralı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesiyle Van'ın Erciş ilçesi kara yolunda tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Erciş-Adilcevaz ilçesi kara yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 76 AE 799 plakalı Mercedes marka tır, bilinmeyen sebepten dolayı kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada yaralanan sürücü, bölgeye gelen itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİTLİS