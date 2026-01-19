Haberler

Adilcevaz'da otomobil takla attı: 5 yaralı

Güncelleme:
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde meydana gelen kaza sonucunda bir çocuk da dahil olmak üzere 5 kişi yaralandı. Otomobilin direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atmasıyla gerçekleşen kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde otomobilin takla atması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Adilcevaz-Erciş kara yolunun 13. kilometresindeki Aşağı Süphan köyü yakınlarında meydana geldi. İkram Yel yönetimindeki 51 KV 901 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan biri çocuk 5 yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa

500

