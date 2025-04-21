Bitlis'te Otomobil Büyükbaş Hayvana Çarptı: 1 Yaralı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde otomobilin yola çıkan büyükbaş hayvana çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Güroymak ilçesine bağlı Günkırı beldesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yola çıkan hayvana çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, hayvan ise telef oldu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Güroymak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - BİTLİS