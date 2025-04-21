Bitlis'te Otomobil Büyükbaş Hayvana Çarptı: 1 Yaralı
Bitlis'in Güroymak ilçesinde yola çıkan büyükbaş hayvana çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı, hayvan ise telef oldu.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde otomobilin yola çıkan büyükbaş hayvana çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Güroymak ilçesine bağlı Günkırı beldesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yola çıkan hayvana çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, hayvan ise telef oldu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Güroymak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - BİTLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa