Bitlis’te otobüs durağında şüpheli paket alarmı

Bitlis'te otobüs durağında unutulan paket, güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Bomba imha ekipleri tarafından kontrollü şekilde patlatılan paketten elbise çıktı.

Olay, Beşminare Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı üzerinde bulunan otobüs durağında meydana geldi. Durakta şüpheli bir paket gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanları tarafından yapılan incelemenin ardından şüpheli paket kontrollü şekilde patlatıldı. Patlatılan paketin içerisinden elbise çıkarken, yapılan kontrolde herhangi bir tehlikeli maddeye rastlanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı