Bitlis'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Hanelmalı köyüne yakın ormanlık alanda yangın çıktı.

Alınan bilgilere göre, Hanelmalı grup köy yolu üzerinde bulunan ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki ormanlık alana da sıçradı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, köylülerinde yardımıyla yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yaklaşık 4 saatlik çalışma neticesinde yangın söndürülerek kontrol altına alınabildi. Ardından soğutma çalışması başlatıldı. Henüz kesin çıkış nedeni tespit edilemeyen yangının ilk tespitlere göre yaklaşık 5 dönümlük alana zarar verdiği belirtildi.

Öte yandan, jandarma ekipleri tarafından çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS