Bitlis'te Motosiklet Sürücüsü Hatalı Sollama Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Bitlis'te Motosiklet Sürücüsü Hatalı Sollama Nedeniyle Hayatını Kaybetti
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Bitlis'in Güroymak ilçesinde düğün konvoyunda ilerleyen motosiklet sürücüsü hatalı sollama yaparak karşı yönden gelen vince çarptı. Ağır yaralanan sürücü, hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı düğün çekimi yapanların kamerasına yansıdı.

Bitlis'te hatalı sollama yaparak vince çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Güroymak ilçesi Gölbaşı beldesi yolunda meydana geldi. T.K. isimli şahıs, motosikletiyle düğün konvoyunda seyir halindeyken hatalı sollama yaparak karşı yönden gelen Ü.T. idaresindeki vince çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, kaldırıldığı Güroymak Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı düğün çekimi yapanların kamerasına yansıdı.

Kazaya ilgili tahkikat başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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