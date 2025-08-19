Bitlis'te Motosiklet Kazası: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Bitlis'te Motosiklet Kazası: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Ahlat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü baba ve oğlu hayatını kaybetti. Kazada yaralanan baba ve oğlu, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tatvan-Ahlat Karayolu Selçuklu Sanayi kavşağında meydana geldi. S.S.'nin kullandığı 34-GHJ-539 plakalı otomobil, aynı istikamete giden Kamuran Duranay'ın idaresindeki motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü Kamuran Duranay ve aynı motosiklette bulunan oğlu Hamza Duranay ağır yaralandı. Yaralılar ambulans ile Ahlat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Olay ile ilgili tahkikat başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Benfica havaalanından paylaştı! Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geliyor

Benfica havaalanından paylaştı! Kerem, İstanbul'a geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Amedspor-Erzurumspor maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü

Amedspor-Erzurumspor maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.