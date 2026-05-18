Adilcevaz'da kurt saldırısı: 3 koyun telef oldu, 20 koyun yaralandı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kurt saldırında ahırdaki 3 koyun telef olurken, 20 koyun da yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Aydınlar beldesi Budaklı Mahallesinde meydana geldi. Gece saatlerinde ağıldan gelen sesler üzerine dışarı çıkan hayvan sahibi Suat Enen, sürünün içerisine giren kurdu fark etti. Kurt, kısa sürede koyunlara saldırarak büyük zarara neden oldu. Hayvan sahibi Suat Enen müdahalesiyle kurt bölgeden uzaklaşırken, yapılan kontrolde 3 koyunun telef olduğu, yaklaşık 20 koyunun ise çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi. İhbar üzerine bölgeye gelen veteriner ekipleri yaralı hayvanlara müdahale etti. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
