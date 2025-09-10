Haberler

Bitlis'te Kasten Adam Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Bitlis'te düzenlenen kimlik kontrolü sırasında sahte kimlik kullanan M.B., kasten adam öldürme suçundan aranıyordu. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bitlis'te 'kasten adam öldürme' suçundan aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yelkenli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Tatvan ilçesinde kontrol noktasında durdurulan araçta kimlik kontrolü yaptı. Kontrolde başkasının kimliğini kullanan M.B. isimli şahsın 'kan gütmek saikiyle kasten adam öldürme' suçundan 2020'den beri aranma kaydının olduğu tespit edildi. Yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ahlat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
