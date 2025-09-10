Bitlis'te Kasten Adam Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Bitlis'te 'kasten adam öldürme' suçundan aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yelkenli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Tatvan ilçesinde kontrol noktasında durdurulan araçta kimlik kontrolü yaptı. Kontrolde başkasının kimliğini kullanan M.B. isimli şahsın 'kan gütmek saikiyle kasten adam öldürme' suçundan 2020'den beri aranma kaydının olduğu tespit edildi. Yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ahlat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BİTLİS