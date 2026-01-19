Bitlis'te rahatsızlanan vatandaş zorlu şartlarda hastaneye ulaştırıldı

Bitlis İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, merkeze bağlı Çeltikli köyünde rahatsızlanan vatandaşın hastaneye ulaştırılabilmesi için seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine merkeze bağlı Çeltikli köyünde bir vatandaşın rahatsızlandığı ve köy yolunun kardan ulaşıma kapandığı bildirildi.

Yoğun kar yağışına rağmen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapanan yolu kısa sürede ulaşıma açarak, sağlık ekiplerinin köye güvenli şekilde ulaşmasını sağladı. Yolun açılmasının ardından sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan vatandaş, ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği için karla mücadele çalışmalarının 7 gün 24 saat aralıksız sürdüğü belirtildi. - BİTLİS