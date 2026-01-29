Bitlis'te iki tır çarpıştı

Bitlis'te iki tırın çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Kaza, öğle saatlerinde Bitlis-Tatvan kara yolu üzerindeki Rahva mevkiinde bulunan trafik ışıklarında yaşandı. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 33 ADC 933 plakalı tır, ışıklarda bekleyen ve sürücüsü ile plakası belirlenemeyen başka bir tıra arkadan çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİTLİS