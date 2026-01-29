Haberler

Bitlis'te iki tır çarpıştı

Bitlis'te iki tır çarpıştı
Güncelleme:
Bitlis-Tatvan kara yolu üzerindeki trafik ışıklarında meydana gelen kazada, bir tır diğerine arkadan çarptı. Şans eseri yaralanan olmadı ancak her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Bitlis'te iki tırın çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Kaza, öğle saatlerinde Bitlis-Tatvan kara yolu üzerindeki Rahva mevkiinde bulunan trafik ışıklarında yaşandı. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 33 ADC 933 plakalı tır, ışıklarda bekleyen ve sürücüsü ile plakası belirlenemeyen başka bir tıra arkadan çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİTLİS

