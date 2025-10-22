Haberler

Bitlis'te Göçmen Kaçakçılığına Operasyon: 12 Göçmen Yakalandı, 2 Organizatör Tutuklandı

Bitlis'te yapılan operasyon sonucunda 12 düzensiz göçmen yakalanırken, kaçakçılıkla ilgili 2 organizatör tutuklandı. Bitlis Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı.

Bitlis'te göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 12 göçmen yakalanırken, 2 organizatör ise çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Bitlis merkezde durdurulan bir aracın kasasındaki gizli bölmede 12 düzensiz göçmen ve bu göçmen sevkiyatındaki organizasyon içerisinde bulunan 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Konuyla ilgili olarak Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda Bitlis merkezde durdurulan bir aracın kasasındaki gizli bölmede 12 düzensiz göçmen ve bu göçmen sevkiyatındaki organizasyon içerisinde bulunan 2 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheliler çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan göçmenlerin sınır dışı işlemleri Bitlis İl Göç Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Hemşerilerimizin huzuru ve güvenliği için göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam etmektedir" denildi. - BİTLİS

