Bitlis'te firari adam öldürme suçundan yakalandı

Bitlis'in Mutki ilçesinde kasten adam öldürme suçundan 23 yıl 13 ay kesinleşmiş hapsi bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Mutki ilçesinde yapılan operasyonda cezaevi firarisi kasten öldürme suçundan 23 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıs adli işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tutuklanarak Bitlis E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS