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Bitlis'te eşini tabancayla vurarak öldüren şahıs tutuklandı

Bitlis'te eşini tabancayla vurarak öldüren şahıs tutuklandı
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Bitlis'in Yolcular köyünde eşi L.Ö.'yü tabancayla vurarak öldüren Ö.Ö., jandarma tarafından gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bitlis'te eşini tabancayla vurarak öldüren şahıs tutklandı.

Edinilen bilgilere göre, olay, 1 Temmuz 2026 günü saat 17.30 sıralarında Bitlis merkeze bağlı Yolcular köyünde meydana geldi. Ö.Ö. (35), henüz bilinmeyen bir nedenle eşi L.Ö.'ye (34) tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede L.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından şüpheli Ö.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Ö.Ö, çıkarıldığı mahkeme tarafınhdan tutuklanarak, Bitlis E tipi cezaevine gönderildi. L.Ö'nün cenazesi memleketi Siirt'te toprağa verildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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