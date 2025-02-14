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Bitlis'te Domuz Sürüsüne Çarpmamak İçin Şarampole Yuvarlanan Kamyonette 3 Yaralı

Bitlis'te Domuz Sürüsüne Çarpmamak İçin Şarampole Yuvarlanan Kamyonette 3 Yaralı
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, aniden yola çıkan domuz sürüsüne çarpmamak için manevra yapan bir kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde aniden yola çıkan domuz sürüsüne çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 21.00 sularında Adilcevaz-Erçiş karayolu üzerinde meydana geldi. A.T. isimli şahsın yönetimindeki 65 NF 337 plakalı kapalı kasa kamyonet, seyir halindeyken önüne domuz sürüsü çıkması üzerine sücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü A.T. ile yanında bulunan A.B.K. ve Ö.T. isimli şahıslar yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçtan çıkartılarak Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırıldı. Kazaya ilgili tahkikat başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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