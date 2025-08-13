Bitlis'te Dereye Giren Genç Boğuldu

Bitlis'in Mutki ilçesinde serinlemek için dereye giren 21 yaşındaki V.Ö., gözden kaybolduktan sonra dalgıçlar tarafından cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Mutki ilçesine bağlı Meydan ve Yazıcık köyleri arasında bulunan derede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşları ile birlikte serinlemek için dereye giren V.Ö. (21) bir süre sonra gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine JAK ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Dereye dalış yapan dalgıçlar kısa sürede gencin cansız bedenini, 2,5 metrelik derinlikte balçığa saplanmış şekilde buldu. V.Ö'nün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
