Bitlis'te dereye düşen çocuk hayatını kaybetti

Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Gölgören köyünde dereye düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Yakup Gülcan (8), Nazik Gölü'ne akan su kanalının çevresinde oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan çocuk bir süre sonra gözden kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu küçük çocuk, düştüğü yerden yaklaşık 600-700 metre ileride dere içerisinde hareketsiz halde bulundu. Sudan çıkarılan çocuğun, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı