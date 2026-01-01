Haberler

Bitlis-Hizan karayolunda çığ: Ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis–Hizan karayolunun Seyidava mevkiinde meydana gelen çığ düşmesi nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri kısa sürede müdahale ederek yolu temizledi ve ulaşımı kontrollü şekilde yeniden sağladı.

Bitlis–Hizan karayolunun Seyidava mevkiinde, gece saatlerinde meydana gelen çığ düşmesi nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Olayın ardından bölgede karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Karayolları ekiplerinin müdahalesiyle çığla kapanan yol kısa sürede temizlenirken, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından ulaşım kontrollü şekilde yeniden sağlandı. Bölgede muhtemel yeni çığ riskine karşı ekiplerin tedbir amaçlı çalışmaları sürüyor. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yusuf Güney'in uyuşturucu testi pozitif çıktı

Yusuf Güney'in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Futbolda 2025, Luis Enrique'nin yılı oldu

Bu adamı kim durduracak?
Yusuf Güney'in uyuşturucu testi pozitif çıktı

Yusuf Güney'in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Vitor Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle

Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle
Kadın hakime sevgili dayağı! Adliye lojmanını bastı, öldüresiye dövdü

Kadın hakime lojmanda dehşeti yaşattı