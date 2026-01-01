Bitlis-Hizan karayolunda çığ: Ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor
Bitlis–Hizan karayolunun Seyidava mevkiinde meydana gelen çığ düşmesi nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri kısa sürede müdahale ederek yolu temizledi ve ulaşımı kontrollü şekilde yeniden sağladı.
Bitlis–Hizan karayolunun Seyidava mevkiinde, gece saatlerinde meydana gelen çığ düşmesi nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Olayın ardından bölgede karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Karayolları ekiplerinin müdahalesiyle çığla kapanan yol kısa sürede temizlenirken, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından ulaşım kontrollü şekilde yeniden sağlandı. Bölgede muhtemel yeni çığ riskine karşı ekiplerin tedbir amaçlı çalışmaları sürüyor. - BİTLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa