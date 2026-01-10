Haberler

Bitlis'te buzlanan yolda kayan tır yolu kapattı

Bitlis'te buzlanan yolda kayan tır yolu kapattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde soğuk hava nedeniyle buzlanan yolda kontrolden çıkan yabancı plakalı tır, yolun trafiğe kapatılmasına neden oldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, trafik kısa süreliğine durdu.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle buzlanan yolda kontrolden çıkan yabancı plakalı tır, kayarak yolu trafiğe kapattı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 16.00 sıralarında Adilcevaz-Erçiş karayolunun 21. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, buzlanan yolda kayarak yolu tamamen kapattı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ulaşım bir süreliğine durdu. İhbar üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler yolda güvenlik önlemi alarak, tırın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlattı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda, tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak yeniden açıldı.

Yetkililer, bölgede buzlanmanın devam ettiğini belirterek, sürücüleri dikkatli olmaları, kış lastiği ve zincir kullanmaları konusunda uyardı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Uyuşturucu soruşturmasında Can Yaman serbest

Gece baskınında gözaltına alınan Can Yaman'la ilgili karar
Canlı anlatım! Dev derbide Galatasaray'a soğuk duş

Kıran kırana maçta Galatasaray'a soğuk duş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Djiku'nun derbi paylaşımı olay oldu

Fener'in eski yıldızının derbi paylaşımı olay oldu
Terör örgütü YPG/SDG, Halep Valilik Binası'na kamikaze İHA ile saldırı düzenledi

YPG rahat durmuyor! Giderken şehrin cam damarını İHA ile vurdular
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
Galatasaray'da şok kadro dışı

Galatasaray'da şok kadro dışı
Djiku'nun derbi paylaşımı olay oldu

Fener'in eski yıldızının derbi paylaşımı olay oldu
Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum

Sosyetenin ünlü isminin pahalılık isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
Vatandaşı mağdur eden karara 'Memnunuz' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor

Vatandaş haklı olarak isyanda! Mutlu musunuz Şekib bey?