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Dereye düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Bitlis'in Mutki ilçesinde arkadaşlarıyla bisiklet gezisine çıkan 13 yaşındaki M.B., bilinmeyen bir nedenle dereye düştü. Çevredekiler tarafından çıkarılıp hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bitlis'in Mutki ilçesinde dereye düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Mutki ilçesine bağlı Akıncı köyü Beyazsu mevkiinde yaşandı. Arkadaşlarıyla birlikte bisiklet gezisine çıkan M.B. (13), henüz bilinmeyen bir nedenle dereye düştü. Çocuğun suya düştüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar, M.B.'yi dereden çıkararak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulansla Mutki Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.B. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaşanan acı olay, ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, olayla ilgili adli makamların talimatıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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