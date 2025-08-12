Bitlis'te Bims Yüklü Kamyon Dağa Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bitlis'te Bims Yüklü Kamyon Dağa Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Hizan ilçesinde virajı alamayan bims yüklü bir kamyon dağa çarparak sürücüsü Hüseyin İçen'in hayatını kaybetmesine neden oldu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bitlis'in Hizan ilçesinde virajı alamayan bims (briket) yüklü kamyon dağa çarptı araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Hizan-Pervari karayolu Sağınlı mevkiinde meydana geldi. Hüseyin İçen idaresindeki 06 BU 3380 bims yüklü tır seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu virajı alamayarak dağa çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kazada araç içinde sıkışan sürücü Hüseyin İçen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini bitirdi! İşte forma giyeceği maç

Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini bitirdi! İşte forma giyeceği maç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB'nin ardından bir operasyon da Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne! 17 kişi gözaltına alındı

Bir CHP'li belediyeye daha operasyon! Kuyumcular da gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.