Bitlis'te Bims Yüklü Kamyon Dağa Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bitlis'in Hizan ilçesinde virajı alamayan bims (briket) yüklü kamyon dağa çarptı araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Hizan-Pervari karayolu Sağınlı mevkiinde meydana geldi. Hüseyin İçen idaresindeki 06 BU 3380 bims yüklü tır seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu virajı alamayarak dağa çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kazada araç içinde sıkışan sürücü Hüseyin İçen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BİTLİS