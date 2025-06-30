Bitlis'te 2 Katlı Evde Yangın: Can Kaybı Yok
Bitlis merkeze bağlı Yolalan Beldesi'nde bir evde çıkan yangın, çevre halkında korku ve paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.
Bitlis merkeze bağlı Yolalan Beldesi'nde 2 katlı bir evde meydana gelen yangın, vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre yangın Yolalan Beldesi'nin Kale Mahallesi'nde Yahya Taşyürek'e ait 2 katlı bir evinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerce kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın ihbarını alan itfaiye ekipleri, hızla bölgeye intikal ederek alevlere müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın çevredeki diğer yapılara sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİTLİS