Bitlis'in Hizan İlçesinde Yıldırım Düşmesi: 5 Yaralı
Bitlis'in Hizan ilçesinde, Yukarıayvacık Köyü Yaylalı mezrasına yıldırım düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.
Bitlis'in Hizan ilçesinde mezraya meydana yıldırım düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Olay, Hizan ilçesine bağlı Yukarıayvacık Köyü Yaylalı mezrasındaki meydana yıldırım düşmesi sonucu Abdulmenaf Özal, Bayram Eren, Eyüp Zamur, Fikret Arıcı, Yusuf Kara yaralandı. Haber verilmesi üzerine köye hemen sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Hizan ve Tatvan Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. - BİTLİS