Bitlis 3. sayfa: Hizan'da örtü yangını
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Bitlis haberi... Bitlis'in Hizan ilçesinde örtü yangını çıkarken, itfaiye ekipleri söndürmek için mücadele veriyor.
Bitlis'in Hizan ilçesinde örtü yangını çıkarken, itfaiye ekipleri söndürmek için mücadele veriyor.
Alınan bilgilere göre, yangın, Cevizli köyü bölgesinde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan ve geniş bir alana yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - BİTLİS
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa