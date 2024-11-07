"Bitirmiyor muyuz?" sorusuna mahkeme başkanından olay yanıt: Allah ne verdiyse gidiyoruz

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayetine ilişkin görülen ilk duruşma ilginç anlara da sahne oldu. Sanıkların ifadelerinin alınmasının ardından mahkeme başkanı tanıkların hazırlanmasını istedi. Bunun üzerine mahkeme başkanına, "Bitirmiyor muyuz?" diye soruldu. Mahkeme başkanı ise, "Allah ne verdiyse gidiyoruz. Sabaha kadar buradayız." dedi.

NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE SANIKLAR HAKİM KARŞISINDA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nin yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Türkiye'nin gözünü diktiği davada sanıklar tek tek hakkındaki suçlamalara yanıt verirken, duruşmada ilginç anlar da yaşandı.

"SABAHA KADAR BURADAYIZ"

Tüm sanıkların ifadelerinin alınmasının ardından mahkeme başkanı tanıkların hazırlanmasını talep etti. O sırada, "Bitirmiyor muyuz." diye soruldu. Mahkeme başkanı ise, "Allah ne verdiyse gidiyoruz. Sabaha kadar buradayız." yanıtını verdi.