Haberler

Bismil'de Seyir Halindeki Kamyonet Yangın Çıkardı

Bismil'de Seyir Halindeki Kamyonet Yangın Çıkardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde seyir halindeki bir kamyonet, bilinmeyen bir nedenle alev alarak kullanılamaz hale geldi. Sürücü, durumu hemen acil servise bildirdi ve yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Olayda yaralanan ya da ölen olmadı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde seyir halindeki kamyonet, alev alması sonucu kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Batman-Diyarbakır kara yolunda seyir halindeki kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye erleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmadı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evlendikten sonra yaşadığı mağduriyete isyan etti: Eşinizin soyadını almayın

Evlendikten sonra yaşadığı mağduriyete isyan etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Ev kadınlarına erken emeklilik için tarih verildi

10 milyon kişiye müjde! Erdoğan'ın seçim vaadi için tarih verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.