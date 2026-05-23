Diyarbakır'da 4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil taklalar atarak tarlaya yuvarlandı. Kazada sürücü, eşi ve iki çocuğu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp taklalar atarak tarlaya yuvarlanan otomobilin kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçenin Tepe Mahallesi'nde dün İ.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak tarlaya yuvarlandı. Kazada, sürücüyle birlikte eşi be iki çocuğu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazı anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, otomobilin sürücüsünün kontrolünden çıkıp taklalar atarak tarlaya yuvarlandığı, çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu anlar yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
