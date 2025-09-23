Haberler

Bismil'de Kamyonetin Altında Kalan 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kamyonet sürücüsü tarafından dikkatsizlik nedeniyle 2 yaşındaki Meryem Şen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam kırsal Topraklı Mahallesi'nde iddiaya göre kamyonet sürücüsü manevra yaptığı sırada 2 yaşındaki Meryem Şen altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen minik Meryem, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi! İsrail'e sert tepki

BM kürsüsünde bir kez daha hiçbir liderin yapamadığını yaptı
Asgari ücretli, memur, emekli! İşte 2026 için ön görülen zamlı maaşlar

Asgari ücretli, memur, emekli! İşte 2026 için ön görülen zamlı maaşlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara Büyükşehir Belediyesi operasyonu sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Belediye operasyonu sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.