Bismil'de Kamyonetin Altında Kalan 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam kırsal Topraklı Mahallesi'nde iddiaya göre kamyonet sürücüsü manevra yaptığı sırada 2 yaşındaki Meryem Şen altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen minik Meryem, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR