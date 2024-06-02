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Bisikletli öğretmenin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada

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Van'ın İpekyolu ilçesinde beton mikserinin çarptığı bisikletli öğretmenin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bisikletli öğretmenin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde beton mikserinin çarptığı bisikletli öğretmenin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Dün saat 14.00 sıralarında İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Eski Emniyet Kavşağı'nda meydana gelen kazada, beton mikserinin çarptığı bisikletli Selçuk Kaplan isimli öğretmen, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Yaşamını yitiren Selçuk Kaplan isimli öğretmenin cansız bedeni Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırılırken, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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