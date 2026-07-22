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Ara sokaktan biranda çıkan çocuğa çarpmak üzereyken son anda durdu

Ara sokaktan biranda çıkan çocuğa çarpmak üzereyken son anda durdu
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Eskişehir'de seyir halindeki aracın önüne aniden çıkan bisikletli çocuk, sürücünün hızlı refleksi sayesinde kazadan kıl payı kurtuldu. Olay araç kamerasına yansıdı.

Eskişehir'de seyir halindeki aracın önüne aniden çıkan bisikletli çocuk, sürücünün hızlı refleksi sonucu frene basmasıyla kazadan kıl payı ile kurtuldu.

Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Toros Sokak üzerinde ilerleyen bir otomobilin önüne ara sokaktan kontrolsüz çıkan bisikletli çocuk kazaya davetiye çıkardı. Araç içi kamerasına yansıyan ve kıl payı atlatılan kaza sürücünün frene aniden basmasıyla atlatıldı. Çocuğun bi şey olmamış gibi yoluna devam etmesi ise şaşırttı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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