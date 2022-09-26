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Bisikletiyle gezmek için yola çıktı, cansız bedeni bulundu

3. Sayfa Haberleri

Bisikletiyle gezmek için yola çıktı, cansız bedeni bulundu

Kastamonu'nun Daday ilçesinde bisikletiyle gezen vatandaşın, yolda cansız bedeni bulundu.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde bisikletiyle gezen vatandaşın, yolda cansız bedeni bulundu. Hayatını kaybeden vatandaşın ölüm sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Olay, Daday ilçesi Bolatlar köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bisikleti ile gezmek için yola çıkan Halim Tüfekçi isimli vatandaşın cansız bedeni bulundu. Bisikleti ile birlikte yolda cansız bedeni bulunan Tüfekçi'nin ilk belirlemelere göre, bir kazaya karışması neticesinde hayatını kaybettiği belirlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Tüfekçi'nin cansız bedeni, Daday Devlet Hastanesi morgun kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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