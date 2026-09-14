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Birliktelik yaşadığı kadını darp eden saldırgan gözaltına alındı

Birliktelik yaşadığı kadını darp eden saldırgan gözaltına alındı
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Adana’da birliktelik yaşadığı kadının, ‘Sen beni aldatıyor musun’ sözüne sinirlenip sopa ile kadını darp eden 5 çocuk babası gözaltına alındı.

Adana'da birliktelik yaşadığı kadının, 'Sen beni aldatıyor musun' sözüne sinirlenip sopa ile kadını darp eden 5 çocuk babası gözaltına alındı.

Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat işçisi 38 yaşındaki 5 çocuk babası İ.O., 43 yaşındaki 1 çocuk annesi S.A. ile birlikte yaşamaya başladı.

Sabah saatlerinde İ.O.'nun cep telefonunda başka bir kadınla mesajlaştığını gören S.A., 'Sen beni aldatıyor musun?' diyerek İ.O. ile tartışmaya başladı. Bunun üzerine sinirlenen İ.O., eline aldığı sopayla S.A.'yı darp etti.

Kadının yardım çığlıkları mahallede yankılanırken, yaşananlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerin haber olmasının ardından Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İ.O.'yu gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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