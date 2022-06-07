Birlikte yaşadığı kadını otomobille çarparak öldüren sanığa keşif yaptırıldı - Haberler

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Birlikte yaşadığı kadını otomobille çarparak öldüren sanığa keşif yaptırıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Birlikte yaşadığı kadını otomobille çarparak öldüren sanığa keşif yaptırıldı Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 16 Kasım 2021'de birlikte yaşadığı kadını otomobille çarparak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan sanığa olay yerinde keşif yaptırıldı.

Birlikte yaşadığı kadını otomobille çarparak öldüren sanığa keşif yaptırıldı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 16 Kasım 2021'de birlikte yaşadığı kadını otomobille çarparak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan sanığa olay yerinde keşif yaptırıldı.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde birlikte yaşadığı kadını otomobille çarparak öldüren yargılamasına devam edilen sanık Ö.O, tutuklu bulunduğu Seydikemer-Eşen T Tipi Kapalı Cezaevinden geniş güvenlik önlemleri eşliğinde olayın gerçekleştiği Karaçulha Mahallesi'ne getirildi. Olayın yaşandığı saat 01.30'da başlayan keşifte sanık, Sahra Gizem Aksu'nun cesedinin bulunduğu bölgede yaşananları anlattı. Sanık, jandarmaların arasında araç kullandığı bölgede dolaştırıldı ve kendisine sorulan soruları cevapladı. Olay yerinde Aksu'nun çocukları da hazır bulundu. Keşif sırasında jandarma ve polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik tedbiri aldı. Keşif sırasında fenalaşan Aksu'nun annesi, bölgedeki güvenlik güçleri tarafından sakinleştirildi. Aksu'nın yakınları da keşif yapılan bölge yakınlarından sanığa hakaret ve tehditler savurdu. Keşfin ardından Aksu'nun çocukları da dinlendi. Daha sonra sanık cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı / Murat Yalçın - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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