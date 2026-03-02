Birleşik Krallık Denizcilik Ticaret Operasyonları (UKMTO), Bahreyn Limanı'nda bir petrol tankerinin bilinmeyen iki cisim tarafından vurulduğunu ve bunun bir yangına neden olduğunu bildirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı