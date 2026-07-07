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Uygulamada uyuşturucu, silah ve kaçak sigara ele geçirildi

Uygulamada uyuşturucu, silah ve kaçak sigara ele geçirildi
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Şanlıurfa’nın Birecik ve Suruç ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan uygulamalarda 19 gram esrar, 6 gram sentetik uyuşturucu, 1 tabanca, 20 karton gümrük kaçağı sigara ve elektronik sigara ürünleri ele geçirildi. 8 kişi hakkında işlem yapıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ve Suruç ilçelerinde yapılan uygulamalarda uyuşturucu madde, silah ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Birecik ve Suruç ilçelerinde uygulama gerçekleştirdi. Uygulamalarda 8 kişiye işlem yapılırken aramalarda ise 19 gram esrar, 6 gram sentetik uyuşturucu, 1 tabanca, 20 karton gümrük kaçağı sigara, 20 adet elektronik sigara ile 200 paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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