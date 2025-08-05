Birecik'teki Düğünde Havaya Ateş Açan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Birecik'teki Düğünde Havaya Ateş Açan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir düğünde havaya ateş açan iki kişi, sosyal medyada yayımlanan görüntüler sonrası gözaltına alındı. Düğün sahibi ve şüphelilere toplamda 8 bin 856 lira para cezası kesildi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki düğünde havaya ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezindeki bir düğünde A.K. ve S.K.'nin havaya ateş açtığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerce adresleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Düğün sahibi ve 2 şüpheliye Kabahatler Kanunu çerçevesinde 8 bin 856 lira para cezası uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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