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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik'e bağlı Bentbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlayı süren 54 yaşındaki Hikmet Kızılkaya, devrilen traktörün altında kaldı. Ağır yaralanan Kızılkaya ihbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Doktorların müdahale ettiği sürücü, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi işlemleri için morga kaldırılırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı