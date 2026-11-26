Birecik'te tarla sürerken traktörü devrilen 54 yaşındaki çiftçi kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Bentbahçesi Mahallesi'nde tarlayı süren 54 yaşındaki çiftçi, devrilen traktörün altında ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen çiftçi, doktorların müdahalesinin ardından kurtarılamadı; kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik'e bağlı Bentbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlayı süren 54 yaşındaki Hikmet Kızılkaya, devrilen traktörün altında kaldı. Ağır yaralanan Kızılkaya ihbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Doktorların müdahale ettiği sürücü, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi işlemleri için morga kaldırılırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı