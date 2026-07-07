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Seyir halindeki otomobil alev aldı

Seyir halindeki otomobil alev aldı
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, ön kısmından alev alarak yandı. Sürücü durumu fark edip aracı park etti, itfaiye yangını söndürdü. Yol bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde seyir halinde olan otomobil alev alarak yandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşandı. Birecik Köprüsü üzerinde seyir halinde olan Müslüm A.'nın kullandığı 27 AZT 987 plakalı otomobilin ön kısmından alevler yükseldi. Otomobili park eden sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Bir süre kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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