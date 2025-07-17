Birecik'te Nehirde Boğulma Faciası: İki Kardeş Hayatını Kaybetti

Birecik'te Nehirde Boğulma Faciası: İki Kardeş Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri'ne giren iki kardeşten biri boğulma tehlikesi geçirerek hayatını kaybetti, diğer kardeş de hastanede yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, serinlemek için Fırat Nehri'ne giren iki kardeşten biri hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan diğer kardeş de bu sabah yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Birecik ilçesi kırsal Keskince Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle piknik yapan Beyza Nur Arslan (13) ve ablası Sevgi Arslan (17) serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Boğulma tehlikesi geçiren iki kardeş, çevredekilerce sudan çıkarıldı. Yakınlarınca Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kardeşlerden Beyza Nur, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan abla Sevgi Arslan ise ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesinde teravih altına alınan Sevgi Arslan, bu sabah doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kardeşlerin cenazeleri otopsi işlemleri sonrası defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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